1С, перенос базы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт4 заявки130 просмотров

есть 1с 8.2.16.352, конфа 11.0.6.7

Год назад в конфу были внесены изменения, снявшие ее с поддержки

Задача перенести данные из это конфы в новую, свежую УТ.

Перенести доработки.

Если возможно обновление без переноса - еще лучше.

13 лет назад
dios15
Иван 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Замена в контролах текста

    $200

    Необходимо в системе Лычные кабинт заменить в контролах текст на польский. Тексты переводов в наличии. Необходимо знание ASP C# Стоимость работ 6 000 руб

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка ASUS Xtion Pro Live

    Наложение футболки на человека через ASUS Xtion Pro Live. Что то похожее на http://www.youtube.com/watch?v=1jbvnk1T4vQ&amp;feature=related без "наварочек", для начала с одной футболкой. модель футболки есть.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расширение функционала ИМ на Битриксе

    1. Указание поставщика - данная информация должна выводиться только сотрудникам магазина (посетители не должны видеть этого), данная информация вносится при формировании товара или импорте из Excel/CSV; 2. Анализ/сопоставление/проверка товаров/цен - Модуль импорта только с ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аналитик Oracle eBusiness Suite

    Требования к позиции: Опыт внедрения Oracle eBusiness Suite Опыт работы с модулями: Purchaising Inventory Management iProcurement Опыт написания документации Опыт проведения бизнес-анализа Опыт ведения переговоров Обязанности: ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внедрение Oracle eBusiness Suite для госструктуры

    Проект Внедрение Oracle eBusiness Suite для гос.структуры рассчитан на 2 месяца. Необходимо внедрение следующих модулей: Purchaising Inventory Management iProcurement Планируются командировки к заказчику.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внешний отчет для 1С УТ 11.0.7.x

    $50

    Необходимо создать внешний отчет на основании отчета "Валовая прибыль". Изменить стандартный отчет "Валовая прибыль", чтобы в графе "Себестоимость" рассчитывалась не себестоимость товара, а просто Цена Поступления на дату формирования отчета. Во ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад