1С, перенос базы

есть 1с 8.2.16.352, конфа 11.0.6.7

Год назад в конфу были внесены изменения, снявшие ее с поддержки

Задача перенести данные из это конфы в новую, свежую УТ.

Перенести доработки.

Если возможно обновление без переноса - еще лучше.