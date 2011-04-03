Менеджер службы поддержки

Претендент должен уметь работать самостоятельно по графику, в основном в системе онлайн-мессенджеров, а также c ICQ, Skype, Yahoo. Уметь отвечать на вопросы и убеждать потенциальных клиентов в технических преимуществах сервиса на английском и русском языках.

Рабочие обязанности

- от 8 до 10 часов нахождения в онлайне;

- ответы на предпокупочные (pre-sale) вопросы посетителей;

- фильтрация разных типов обращений пользователей к другим департаментам;

- составление простых недельных отчетов.

Требования к опыту и умениям кандидата

- английский язык на достойном уровне для общения в режиме реального времени;

- возраст от 20 лет, желательно высшее образование;

- работа со Skype, ICQ, Yahoo, gmail и другими приложениями и программами;

- умение убеждать клиентов и решать конфликтные ситуации;

- желателен опыт работы в службе поддержки клиентов;

- желательны навыки в технической поддержки по части VPN соединений;

- умение обучаться новым знаниям в короткие сроки;