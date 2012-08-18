PR Менеджер (удаленно)

Подбор сайтов\площадок (платных и бесплатных) и организация рекламных размещений по тематике MMO-проекта (онлайн игра). Предоставление рекламного материала для площадок в подходящем для них формате.

Приветствуется опыт работы PR-менеджером, менеджером по маркетингу в игровой компании, коммьюнити-менеджером на MMO-проекте или журналистом в периодическом издании;

Не интересует продвижение в поисковиках \ SEO.