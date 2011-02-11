Ищется блоггер для ведения вебмастерского журнала

В компанию AstralBitSoftTechnology (офис в городе Киев) требуется специалист на вакансию: "системный аналитик/сценарист для разработки технических заданий для программного обеспечения (сайтов)" В обязанности входит непосредственное взаимодействие с заказчиком внутри компании, для получения технического ...
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Ищется блоггер для ведения журнала посвященного темам создания, монетизации и продвижения сайтов.
Обязательное условие - успешный опыт блоггерства и общения на форумах.
Личные качества: грамотность, легкий слог, пытливый ум, юмор.
Обязанности: написание и публикация постов, общение с посетителями, SSM.
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