Требуется консультант для проекта на Wordpress

Необходим консультант по оптимизации проектов на технологии Wordpress (в первую очередь оптимизация БД, плагинов, быстродействия; во вторую очередь и в меньшей степени интересует поисковая оптимизация, SEO).

Оплата по итогам собеседования в офисе.

После завершения работы по первому проекту возможно заключение договора на долгосрочное сотрудничество.