Web-мастер

ПрочееЗакрыт13 заявок290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На разнообразные задачи необходим web-мастрер c базовыми знаниями js,css,html

Пишите пожалуйста стоимость часа работы.

13 лет назад
zombieman
Руслан 
31 годПольша
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Ищется блоггер для ведения вебмастерского журнала

    Ищется блоггер для ведения журнала посвященного темам создания, монетизации и продвижения сайтов. Обязательное условие - успешный опыт блоггерства и общения на форумах. Личные качества: грамотность, легкий слог, пытливый ум, юмор. Обязанности: написание и публикация постов, общение с посетителями, ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется системный аналитик

    В компанию AstralBitSoftTechnology (офис в городе Киев) требуется специалист на вакансию: "системный аналитик/сценарист для разработки технических заданий для программного обеспечения (сайтов)" В обязанности входит непосредственное взаимодействие с заказчиком внутри компании, для получения технического ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаем к сотрудничеству программиста

    $3000

    Требуется помощь в старте и поддержке четырех новых проектов : - доставка товаров из аукционов китая - электронные сигареты - копии телефонов - аккомуляторы для быттехники о нас: деятельная группа из Шанхая и Украины, главное занятие которой - экспорт и ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется консультант Вордпресс

    $50

    Требуется консультант. muramur-cat.ru Вопросы будут такого плана: а куда ткнуть, чтобы появилось это? а что это мне вордпресс написал? ничего не понимаю.. а какой плагин мне загрузить, чтобы делалось это? думаете так будет лучше? господи! ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу специалистов

    Развивающаяся веб-студия заинтересована в привлечении сторонних специалистов. Если у вас есть опыт веб программирования и работы с популярными CMS. То мы готовы обеспечить вас работой. Интересуют люди адекватно оценивающие свой труд и время. "Самородки" с ценами за ...

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощник seo-оптимизатора

    $250

    Клуб Музыкантов TREDA - это уникальный сервис http://www.treda.ru, который содержит огромную базу самых разнообразных артистов и предоставляет возможность заказа музыкантов, ведущих, диджеев, танцоров, звезд шоу-бизнеса и артистов оригинальных жанров для частных и корпоративных мероприятий. Обязанности: - ежедневное ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультант интернет магазина (удаленно)

    $250

    Здравствуйте, в связи с расширением интернет магазина, требуется ПОСТОЯННЫЙ онлайн консультант. Отвечать будете на абсолютно однотипные сообщения, ответы на которые уже есть на сайте\вконтакте. Похоже на тех. поддержку. Требования: 1) 18+ 2) Skype + микрофон 3)Желание работать и ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен помощник - заполнение сайта, легкая верстка,

    Необходимые навыки Базовое знание html Базовое знание графического редактора для подготовки картинок под веб. Возможность сделать реврайт Подобрать фотографии под статью Базовые знания по продвижению - Подбирать ключевые фразы для продвижения, добавлять во внутреннюю систему статистики. Если в какой-либо из областей нет ...

    Прочее13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по SMO

    Требуется грамотный и разносторонний человек, знающий возможности социальных сетей и умело пользующийся их функциями. Инициативный и креативный, способный решать поставленные задачи. работа по привлечению посетителей и продвижение бренда ресторанного портала.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад