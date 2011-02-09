Требуется руководитель проекта в Ижевске.

Требуется консультант. muramur-cat.ru Вопросы будут такого плана: а куда ткнуть, чтобы появилось это? а что это мне вордпресс написал? ничего не понимаю.. а какой плагин мне загрузить, чтобы делалось это? думаете так будет лучше? господи! ...