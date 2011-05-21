Java — разработчик на постоянную работу

Компания: IRESSOURCES

Стабильная международная компания, работающая над созданием сложного программного обеспечения, ищет квалифицированного Java-программиста для разработки приложений с использованием Java, Hibernate, Spring Framework (+ Web Flow), JSF в распределенной, активно развивающейся команде профессионалов.

Режим работы удаленный, на полный рабочий день. Проекты потребуют Вашей полной концентрации, позволят освоить перспективные технологии и вырасти карьерно.

Это не фриланс, вы не сможете сочетать работу у нас с другой работой!

Зарплата 2000-2500$

Технические требования:

1. Опыт работы в программировании не менее 5 лет

2. Отличное знание Java и Java-технологий. Открытость к новым технологиям и желание совершенствоваться.

3. Хорошее знание Web-технологий: html, css, Ajax, один из Javascript-фреймворков (jQuery, Mootools, Prototype, Dojo)

4. Понимание современных принципов разработки программного обеспечения: OOP, Design patterns, IoC, MVC, ORM, transactions, security/ACL, scalability, i18n.

5. Знание SQL

Прочие требования:

1. Самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.

2. Организованность, пунктуальность.

3. Владение письменным английским, на уровне составления писем и общения в чате.

4. Условия для удаленной работы (наличие рабочего места)

Прием на работу по результатам собеседования и стандартного тестового задания. Условия могут быть откорректированы по взаимному согласию сторон.

Резюме высылать по адресу: [email protected]

Веб-сайт www.iressources.com