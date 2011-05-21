Java — разработчик на постоянную работу

$2500
ПрочееЗакрыт3 заявки277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания: IRESSOURCES

Стабильная международная компания, работающая над созданием сложного программного обеспечения, ищет квалифицированного Java-программиста для разработки приложений с использованием Java, Hibernate, Spring Framework (+ Web Flow), JSF в распределенной, активно развивающейся команде профессионалов.

Режим работы удаленный, на полный рабочий день. Проекты потребуют Вашей полной концентрации, позволят освоить перспективные технологии и вырасти карьерно.

Это не фриланс, вы не сможете сочетать работу у нас с другой работой!

Зарплата 2000-2500$

Технические требования:

1. Опыт работы в программировании не менее 5 лет

2. Отличное знание Java и Java-технологий. Открытость к новым технологиям и желание совершенствоваться.

3. Хорошее знание Web-технологий: html, css, Ajax, один из Javascript-фреймворков (jQuery, Mootools, Prototype, Dojo)

4. Понимание современных принципов разработки программного обеспечения: OOP, Design patterns, IoC, MVC, ORM, transactions, security/ACL, scalability, i18n.

5. Знание SQL

Прочие требования:

1. Самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.

2. Организованность, пунктуальность.

3. Владение письменным английским, на уровне составления писем и общения в чате.

4. Условия для удаленной работы (наличие рабочего места)

Прием на работу по результатам собеседования и стандартного тестового задания. Условия могут быть откорректированы по взаимному согласию сторон.

Резюме высылать по адресу: [email protected]

Веб-сайт www.iressources.com

13 лет назад
iressources
Олег 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • PR Менеджер (удаленно)

    Подбор сайтов\площадок (платных и бесплатных) и организация рекламных размещений по тематике MMO-проекта (онлайн игра). Предоставление рекламного материала для площадок в подходящем для них формате. Приветствуется опыт работы PR-менеджером, менеджером по маркетингу в игровой компании, коммьюнити-менеджером на ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Набираем сотрудников в "Игровой клуб"

    Набираем команду перспективных, молодых и креативных для создания клубного игрового портала для груповых игр он-лайн типа покера, тоталлизатора и тп. Оплата и условия отрудничества определяются индивидуально.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по маркетингу (со знанием англ. языка)

    $1000

    В компанию требуется IT-специалист со знанием английского языка. Требования к соискателю: отличное знание английского языка, знание дизайнерских программ, HTML, PHP, Photoshop. Функциональные обязанности: реклама программных продуктов компании на англоязычных сайтах и блогах, ведение отчетности, работа с системой ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется консультант для проекта на Wordpress

    Необходим консультант по оптимизации проектов на технологии Wordpress (в первую очередь оптимизация БД, плагинов, быстродействия; во вторую очередь и в меньшей степени интересует поисковая оптимизация, SEO). Оплата по итогам собеседования в офисе. После завершения работы по первому ...

    WordPress
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется блоггер для ведения вебмастерского журнала

    Ищется блоггер для ведения журнала посвященного темам создания, монетизации и продвижения сайтов. Обязательное условие - успешный опыт блоггерства и общения на форумах. Личные качества: грамотность, легкий слог, пытливый ум, юмор. Обязанности: написание и публикация постов, общение с посетителями, ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-мастер

    На разнообразные задачи необходим web-мастрер c базовыми знаниями js,css,html Пишите пожалуйста стоимость часа работы.

    Прочее13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется системный аналитик

    В компанию AstralBitSoftTechnology (офис в городе Киев) требуется специалист на вакансию: "системный аналитик/сценарист для разработки технических заданий для программного обеспечения (сайтов)" В обязанности входит непосредственное взаимодействие с заказчиком внутри компании, для получения технического ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашаем к сотрудничеству программиста

    $3000

    Требуется помощь в старте и поддержке четырех новых проектов : - доставка товаров из аукционов китая - электронные сигареты - копии телефонов - аккомуляторы для быттехники о нас: деятельная группа из Шанхая и Украины, главное занятие которой - экспорт и ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад