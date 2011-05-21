Java — разработчик на постоянную работу

Подбор сайтов\площадок (платных и бесплатных) и организация рекламных размещений по тематике MMO-проекта (онлайн игра). Предоставление рекламного материала для площадок в подходящем для них формате. Приветствуется опыт работы PR-менеджером, менеджером по маркетингу в игровой компании, коммьюнити-менеджером на ...
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Компания: IRESSOURCES
Стабильная международная компания, работающая над созданием сложного программного обеспечения, ищет квалифицированного Java-программиста для разработки приложений с использованием Java, Hibernate, Spring Framework (+ Web Flow), JSF в распределенной, активно развивающейся команде профессионалов.
Режим работы удаленный, на полный рабочий день. Проекты потребуют Вашей полной концентрации, позволят освоить перспективные технологии и вырасти карьерно.
Это не фриланс, вы не сможете сочетать работу у нас с другой работой!
Зарплата 2000-2500$
Технические требования:
1. Опыт работы в программировании не менее 5 лет
2. Отличное знание Java и Java-технологий. Открытость к новым технологиям и желание совершенствоваться.
3. Хорошее знание Web-технологий: html, css, Ajax, один из Javascript-фреймворков (jQuery, Mootools, Prototype, Dojo)
4. Понимание современных принципов разработки программного обеспечения: OOP, Design patterns, IoC, MVC, ORM, transactions, security/ACL, scalability, i18n.
5. Знание SQL
Прочие требования:
1. Самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.
2. Организованность, пунктуальность.
3. Владение письменным английским, на уровне составления писем и общения в чате.
4. Условия для удаленной работы (наличие рабочего места)
Прием на работу по результатам собеседования и стандартного тестового задания. Условия могут быть откорректированы по взаимному согласию сторон.
Резюме высылать по адресу: [email protected]
Веб-сайт www.iressources.com
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