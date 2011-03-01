Специалист по маркетингу (со знанием англ. языка)

$1000
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В компанию требуется IT-специалист со знанием английского языка.

Требования к соискателю: отличное знание английского языка, знание дизайнерских программ, HTML, PHP, Photoshop.

Функциональные обязанности: реклама программных продуктов компании на англоязычных сайтах и блогах, ведение отчетности, работа с системой управления взаимодействием с клиентами.

Оплата почасовая, от $700 в месяц с возможностью повышения.

В случае соответствия Вашей кандидатуры вышеприведенным требованиям, пожалуйста, отправляйте заявки на электронную почту: [email protected]. В теме письме укажите следующий текст: "Запрос на вакансию маркетингового менеджера".

Контактное лицо: Андрей Тимофеев

13 лет назад
Antimof
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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