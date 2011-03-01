Специалист по маркетингу (со знанием англ. языка)

Подбор сайтов\площадок (платных и бесплатных) и организация рекламных размещений по тематике MMO-проекта (онлайн игра). Предоставление рекламного материала для площадок в подходящем для них формате. Приветствуется опыт работы PR-менеджером, менеджером по маркетингу в игровой компании, коммьюнити-менеджером на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию требуется IT-специалист со знанием английского языка.
Требования к соискателю: отличное знание английского языка, знание дизайнерских программ, HTML, PHP, Photoshop.
Функциональные обязанности: реклама программных продуктов компании на англоязычных сайтах и блогах, ведение отчетности, работа с системой управления взаимодействием с клиентами.
Оплата почасовая, от $700 в месяц с возможностью повышения.
В случае соответствия Вашей кандидатуры вышеприведенным требованиям, пожалуйста, отправляйте заявки на электронную почту: [email protected]. В теме письме укажите следующий текст: "Запрос на вакансию маркетингового менеджера".
Контактное лицо: Андрей Тимофеев
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