Переезд на новую версию форума

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Завершен1 заявка131 просмотр

Есть сайт на SmallNuke с форумом на Invision Power Board v. 2.3.6

Нужно переехать на стабильную версию IPB 3. (желательно 3.1)

Жду Ваших предложений.

14 лет назад
Max_Johnes
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

stak5
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

stak5
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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