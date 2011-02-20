Требуется проверить количество проиндексированных страниц яндексом для 60.000 сайтов
Переезд на новую версию форума
Есть сайт на SmallNuke с форумом на Invision Power Board v. 2.3.6
Нужно переехать на стабильную версию IPB 3. (желательно 3.1)
Жду Ваших предложений.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Прочее4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется написать руководство пользователя(инструкции) к программе по работе со списком СМИ - это база данных, написанная на SQL. Объем - приблизительно страниц 30. Вопросы в личку.Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад
1)с некоторых ящиков не доходит почта. Возможно она в бане. надо это решить 2)Нужно сделать. чтобы на 2 компьютера microsoft outlook с одного джимейл ящика уходили письма. Сейчас приходят письма либо на один, либо ...Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $8
Перевести полностью весь скрипт на русский язык (админку, сам сайт и т.д.) Скину на e-mail сам скриптПрочее2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Есть задачка. http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_DisplayProductInformation-Start?BundlePage=34&isHappy55=false&CategoryName=sh10641504&dynPageSize=20&ListSize=20&isMorePage=true&ls=0&ProductID=p7J_AAABaPYAAAEtcHxNPLSD&PageableID=&PageableName=&ProductPage=1&gsselect=DKO_NG-1-12.DKO_US-1-5. переходим по ссылке, щелкаем на фотку и видим прекрасную программку для увеличения картинки. Задача проста - получить оригинал картинки в полном размере. По ...Прочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ответьте мне, пожалуйста, на такие вопросам: 1. Как Вы оцениваете стоимость ежемесячной техподдержки сайта (почасовая оплата/помесячная). 2. ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать сайт под браузеры IE7 и IE8. В Mozilla и Opera сайт отображается нормально, а с IE есть проблемы... http://eslitak.ruПрочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется сотрудник для технического обслуживания самописного сайта sport-k.ru. Для начала нужно поставить метрику и google analytics на все страницы ,потом проводить регулярное обслуживание (замена цен, размещение баннеров, обновление новостей) Ищем ...Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать эффективный проект для allsubmitter Который будет содержать: 1. Около тысячи уникальных названий на основании ключевых слов. 2. Две-три тысячи кратких описаний 3. Две-четыре тысячи полных описаний ...Прочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо припарковать сайт (какая либо стандартная конфигурация), хостинг hosted.ua, на кирилический домен "домен.com.ua" на NIC.UAПрочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад