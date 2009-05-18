Нужно обязательно английскую винду! Один скриншот из XP, один из висты, один из Windows 7. Оплата - 1$ за скришот. Как делать: Нажимаете Пуск - Все программы - Игры ...
Форматирование текста
Добрый день. Надо отформатировать текст (смотри вложенный файл) абзацы, выделить жирным заголовки и привести в удобочитаемый вид.
Подробности по аське 151 799
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