С помощью специальной программы нужно составить описание слов. Около 250 слов. Програмка в архиве. Никакого специального образования не требуется, только логическое мышление и внимательность. Предлагайте свои цены, за сколько возьметесь.

Ссылка для скачивания (~1,7 мб) - http://www.sendspace.com/file/17uvtl

Задание:

1) Запустить файл ExposNew.

2) В появившемся окне открыть файл VerbCat.

3) Откроется окно программы. Нажать меню файл - открыть фрагмент словаря, в появившемся окне выбрать файл Гл15402_025. Он находится в папке Задан3, которая находится в папке с самой программой.

4) Смысл задания в следующем: описать слова с использованием категорий (которые даны в левой части программы). Для описания используются переменные (для каждого слова свои, их можно поглядеть выбрав слово, они появятся в верхней части экрана и будут иметь вид: Z1, Z2 и т.д.). Также нужно использовать переменные времени, которые задаются самостоятельно, это T1, T2 и т.д. Слова помеченные +++ являются примерами, на основе которых можно лучше понять, что именно требуется.

Если программа не запускается, нужно выполнить следующие действия.

а) Установить старую версию программы из архива Setup.

б) Скопировать все файлы bp папки Expos поверх старых с заменой.