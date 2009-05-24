Добрый день. Надо отформатировать текст (смотри вложенный файл) абзацы, выделить жирным заголовки и привести в удобочитаемый вид. Подробности по аське 151 799
Описание слов
С помощью специальной программы нужно составить описание слов. Около 250 слов. Програмка в архиве. Никакого специального образования не требуется, только логическое мышление и внимательность. Предлагайте свои цены, за сколько возьметесь.
Ссылка для скачивания (~1,7 мб) - http://www.sendspace.com/file/17uvtl
Задание:
1) Запустить файл ExposNew.
2) В появившемся окне открыть файл VerbCat.
3) Откроется окно программы. Нажать меню файл - открыть фрагмент словаря, в появившемся окне выбрать файл Гл15402_025. Он находится в папке Задан3, которая находится в папке с самой программой.
4) Смысл задания в следующем: описать слова с использованием категорий (которые даны в левой части программы). Для описания используются переменные (для каждого слова свои, их можно поглядеть выбрав слово, они появятся в верхней части экрана и будут иметь вид: Z1, Z2 и т.д.). Также нужно использовать переменные времени, которые задаются самостоятельно, это T1, T2 и т.д. Слова помеченные +++ являются примерами, на основе которых можно лучше понять, что именно требуется.
Если программа не запускается, нужно выполнить следующие действия.
а) Установить старую версию программы из архива Setup.
б) Скопировать все файлы bp папки Expos поверх старых с заменой.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно обязательно английскую винду! Один скриншот из XP, один из висты, один из Windows 7. Оплата - 1$ за скришот. Как делать: Нажимаете Пуск - Все программы - Игры ...Прочее2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $2500
Меня зовут Голосовская Екатерина.Наша компания выполняет проект для наших партнеров в Германии по переводу текста. Требуется осуществить верстку готового перевода по образцу английской версии текста. Объемы, сроки и оплаты обсуждаются. Требуется осуществить ...Прочее20 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется глубокий и качественный рерайт статей по туристической тематике. Объем - 9000 символов без пробелов. Оплата 9 у.е. (либо на ваш счет в системе weblancer, либо на ваш WMZ-кошелек) после выполнения ...Прочее2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Суть следующая. Вам даются ключевые слова, на основе которых вы должны составить предложение коммерческой направленности. Примеры ниже. Исходные ключевые слова: купить ленточные пломбы бесшовные натяжные потолки Недвижимость ...Прочее7 заявокЗакрыт16 лет назад
Написать мини аудит сайта с трех точек зрения - 1 - целевая аудитория сайта (психологическое консультирование) что она видит и получит ли она что хочет, либо что она получит от сайта. 2 ...Прочее11 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется глубокий и качественный рерайт статей по недвижимости. Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Оплачивается объем исходного текста. Объем ...Прочее3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется глубокий и качественный рерайт статьи из приложения. Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Оплачивается объем исходного текста. Объем ...Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется бизнес план для вэб студии, жду предложения по цене подробности в личку. Страна украина, город киевПрочее5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо набрать в Word текст, записанный диктором в аудио-файл. Для начала 100 000 знаков, далее возможно долгосрочное сотрудничество. Предложения прошу оставлять только здесь.Прочее104 заявкиЗакрыт16 лет назад