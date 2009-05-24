Меня интересует ваш опыт работы, портфолио, примерная цена (за проект в среднем, за час, за день, за неделю)
Перевод аудио в текст
Есть аудио интервью (примерно один час), надо привести к текстовому варианту. Материал на украинском языке.
Оплата по факту, либо предоплата при налички отзывов. Бюджет 50грн. Подобной работы много, поэтому нужен человек с которым можно сотрудничать постоянно. В личку не писать, только по указанным контактам.
Контакты:
Телефон 80633325475 или 80372586123
Ася 245628962
Электронная почта [email protected]
Заявки фрилансеров
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