Перевод аудио в текст

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Закрыт19 заявок559 просмотров

Есть аудио интервью (примерно один час), надо привести к текстовому варианту. Материал на украинском языке.

Оплата по факту, либо предоплата при налички отзывов. Бюджет 50грн. Подобной работы много, поэтому нужен человек с которым можно сотрудничать постоянно. В личку не писать, только по указанным контактам.

Контакты:

Телефон 80633325475 или 80372586123

Ася 245628962

Электронная почта [email protected]

16 лет назад
ZMK
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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