Перевод аудио в текст

Есть аудио интервью (примерно один час), надо привести к текстовому варианту. Материал на украинском языке.

Оплата по факту, либо предоплата при налички отзывов. Бюджет 50грн. Подобной работы много, поэтому нужен человек с которым можно сотрудничать постоянно. В личку не писать, только по указанным контактам.

Контакты:

Телефон 80633325475 или 80372586123

Ася 245628962

Электронная почта [email protected]