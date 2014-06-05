Есть аудио интервью (примерно один час), надо привести к текстовому варианту. Материал на украинском языке. Оплата по факту, либо предоплата при налички отзывов. Бюджет 50грн. Подобной работы много, поэтому нужен человек ...
Составить рейтинг игр Game Boy Advance (GBA)
Требуется человек отлично знающий все или почти все игры от этой приставки.
Задача составить рейтинг игр по популярности от 1 до 1000.
Цена договорная, игр в базе около 1900, нужно из них хотябы 200-300 самых лучших выбрать, и 200-300 указать хороших.
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