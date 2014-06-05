Составить рейтинг игр Game Boy Advance (GBA)

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен4 заявки209 просмотров

Требуется человек отлично знающий все или почти все игры от этой приставки.

Задача составить рейтинг игр по популярности от 1 до 1000.

Цена договорная, игр в базе около 1900, нужно из них хотябы 200-300 самых лучших выбрать, и 200-300 указать хороших.

16 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

jahz
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв
16 лет назад
$17
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать - проверка и оплата своевременны!

Заявки фрилансеров

jahz
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод аудио в текст

    Есть аудио интервью (примерно один час), надо привести к текстовому варианту. Материал на украинском языке. Оплата по факту, либо предоплата при налички отзывов. Бюджет 50грн. Подобной работы много, поэтому нужен человек ...

    Прочее19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Описание слов

    С помощью специальной программы нужно составить описание слов. Около 250 слов. Програмка в архиве. Никакого специального образования не требуется, только логическое мышление и внимательность. Предлагайте свои цены, за сколько возьметесь. Ссылка ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Форматирование текста

    Добрый день. Надо отформатировать текст (смотри вложенный файл) абзацы, выделить жирным заголовки и привести в удобочитаемый вид. Подробности по аське 151 799

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать скриншот в английской винде

    $5

    Нужно обязательно английскую винду! Один скриншот из XP, один из висты, один из Windows 7. Оплата - 1$ за скришот. Как делать: Нажимаете Пуск - Все программы - Игры ...

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется сверстать текст из Ворда в pdf

    $2500

    Меня зовут Голосовская Екатерина.Наша компания выполняет проект для наших партнеров в Германии по переводу текста. Требуется осуществить верстку готового перевода по образцу английской версии текста. Объемы, сроки и оплаты обсуждаются. Требуется осуществить ...

    Прочее20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Глубокий рерайт текстов по тематике туризм

    Требуется глубокий и качественный рерайт статей по туристической тематике. Объем - 9000 символов без пробелов. Оплата 9 у.е. (либо на ваш счет в системе weblancer, либо на ваш WMZ-кошелек) после выполнения ...

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Составление предложений по ключевым словам

    Суть следующая. Вам даются ключевые слова, на основе которых вы должны составить предложение коммерческой направленности. Примеры ниже. Исходные ключевые слова: купить ленточные пломбы бесшовные натяжные потолки Недвижимость ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Мини аудит сайта

    Написать мини аудит сайта с трех точек зрения - 1 - целевая аудитория сайта (психологическое консультирование) что она видит и получит ли она что хочет, либо что она получит от сайта. 2 ...

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Глубокий рерайт текстов по недвижимости

    Требуется глубокий и качественный рерайт статей по недвижимости. Оплата 1 у.е. за 1000 символов без пробелов на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания. Оплачивается объем исходного текста. Объем ...

    Прочее3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад