Составить рейтинг игр Game Boy Advance (GBA)

Требуется человек отлично знающий все или почти все игры от этой приставки.

Задача составить рейтинг игр по популярности от 1 до 1000.

Цена договорная, игр в базе около 1900, нужно из них хотябы 200-300 самых лучших выбрать, и 200-300 указать хороших.