Лендінг для арбітражної команди

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно розробити контент и структуру для лендінгу для арбітражної команди
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