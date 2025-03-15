Менеджер автосалона Київ (Україна)

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Продажи и лиды
Закрыт2 заявки24 просмотра

Компанія "Marina Electro Cars" шукає менеджера з продажу авто з досвідом роботи.
Це робота в Києві!

Основний напрямок - авто з Китаю, Європи та електромобілі.


Вимоги до вас:

- Досвід роботи менеджером з продажів або менеджером з продажу авто! (буде перевагою для кандидата).

- Розуміння та знання етапів продажів.

- Розуміння та знання технічних. характеристик авто.

- Впевнений користувач програми Excel, Word.

- Наявність водійського посвідчення та досвід керування автомобілем.

Обов’язки:

- Надання клієнтам консультацій та рекомендацій, щодо продажів автомобілів і додаткового устаткування.

- Ведення переговорів з клієнтами.

- Ведення клієнта з моменту його звернення до моменту передачі автомобіля з подальшим підтриманням з ним ділових контактів.

- Підготовка та укладення договорів з клієнтами.

- Аналіз і систематизація бази клієнтів, виділення сегмента корпоративних продажів.

- Ведення звітності.

- Активний пошук і залучення клієнтів.

- Моніторинг автомобільного ринку.

Оплата:

ГАРАНТУЄМО Ставку в розмірі 20.000-30.000 тис грн + 100-200$ за кожен проданий автомобіль!

Виплата ЗП двічі на місяць.

Оплачуємо роботу з першого дня, якщо Ви станете частиною команди.

* Якщо ви з іншого міста, допоможемо з житлом!

Пожалуйста, пишите в Телеграм @top_energia , https://t.me/top_energia

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Анализ рынкаПривлечение клиентовПривлечение трафикаРешение задачУправление рекламными кампаниями
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avtofea
46 лет
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