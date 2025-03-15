Требуется уведомить 1000 потенциальных клиентов о сервисе Optizium.net. Рассматриваются любые варианты предложений. Задача включает разработку стратегии информирования и привлечения интересующих клиентов.
Менеджер автосалона Київ (Україна)
Компанія "Marina Electro Cars" шукає менеджера з продажу авто з досвідом роботи.
Це робота в Києві!
Основний напрямок - авто з Китаю, Європи та електромобілі.
Вимоги до вас:
- Досвід роботи менеджером з продажів або менеджером з продажу авто! (буде перевагою для кандидата).
- Розуміння та знання етапів продажів.
- Розуміння та знання технічних. характеристик авто.
- Впевнений користувач програми Excel, Word.
- Наявність водійського посвідчення та досвід керування автомобілем.
Обов’язки:
- Надання клієнтам консультацій та рекомендацій, щодо продажів автомобілів і додаткового устаткування.
- Ведення переговорів з клієнтами.
- Ведення клієнта з моменту його звернення до моменту передачі автомобіля з подальшим підтриманням з ним ділових контактів.
- Підготовка та укладення договорів з клієнтами.
- Аналіз і систематизація бази клієнтів, виділення сегмента корпоративних продажів.
- Ведення звітності.
- Активний пошук і залучення клієнтів.
- Моніторинг автомобільного ринку.
Оплата:
ГАРАНТУЄМО Ставку в розмірі 20.000-30.000 тис грн + 100-200$ за кожен проданий автомобіль!
Виплата ЗП двічі на місяць.
Оплачуємо роботу з першого дня, якщо Ви станете частиною команди.
* Якщо ви з іншого міста, допоможемо з житлом!
Пожалуйста, пишите в Телеграм @top_energia , https://t.me/top_energia
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