Здравствуйте, друзья. Ищу исполнителя для обзвона базы потенциальных клиентов в количестве 150 единиц. от нас: База Связь Скрипт мотивация с реализованных сделок + базовая оплата работы. По результатам ...
Создать dashboard в Excel
Мне надо деятельность одного направления оцифровать. Знаю что хочу отслеживать, но не знаю как это сделать удобно в таблице. Максимум автоматизации расчетов и визуализации. Посмотрев 10 секунд - должно быть понятно, все хорошо или плохо. Если плохо, то где.
Также у меня есть таблица уже действующая, которую нужно привести к грамотному виду.
Если вы умеете круто и грамотно создавать таблицы, жду вашего отклика!
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