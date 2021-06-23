Создать dashboard в Excel

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Закрыт9 заявок966 просмотров

Мне надо деятельность одного направления оцифровать. Знаю что хочу отслеживать, но не знаю как это сделать удобно в таблице. Максимум автоматизации расчетов и визуализации. Посмотрев 10 секунд - должно быть понятно, все хорошо или плохо. Если плохо, то где.

Также у меня есть таблица уже действующая, которую нужно привести к грамотному виду.

Если вы умеете круто и грамотно создавать таблицы, жду вашего отклика!

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