Ищется художник-аниматор-программист (т.е. человек, который может сделать несложную flash-игру самостоятельно: нарисовать, анимировать, кодить). Нужно cделать игру и ее многочисленные продолжения + вставлять в нее различные API для монетизации (блоки рекламы Mochimedia, CPMStar, ...
3D онлайн игра
Добрый день.
Необходима команда для разработки MMORPG
Проект, создание игры похожей на Robot Arena 2
Внедрение, распределение игроков по уровню, дерева развития + прокачку навыков, уникальные вещи (за доннат).
С бюджетом очень печально! Но могу предложить команде разработчиков процент от доната и пр.
Имеется хост сервер, так-же подготовлю сайт для игры!
Заявки фрилансеров
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