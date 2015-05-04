Десктоп приложение на Unity5 (+Oculus SDK)

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка134 просмотра

Всем привет! Разыскиваем девелопера для разработки десктопного приложения (в перспективе хотим сделать и веб-версию для демо на своем сайте) по просмотру архитектурных макетов в 3D (по сути игра, в которой можно походить по дому, а также взаимодействовать с объектами). Потребуется сборка под Windows 32/64, в будущем под MacOS.

Важно! Необходимо будет ознакомиться с Oculus Rift SDK для интеграции приложения с очками виртуальной реальности Oculus Rift SDK и xbox pad.

Оплата почасовая или за проект по договоренности, достойная. Начинать готовы в конце этой недели, срок 2 недели.

Требования:

- опыт работы c Unity 4 (и 5), примеры работ;

- опыт разработки и отладки настольных приложений;

- опыт работы с 3d-графикой в Unity;

- талант, доброжелательность, желание работать;

- адекватность и ответственность;

присылайте примеры работ, контакты (предпочтительно скайп) и желательные ставку и порядок оплаты.

Всем спасибо за внимание! =)

macOSUnity
10 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Игра на AIR

    Требуется разработать игру на платформе AIR для мобильных устройств. Техническое задание и графическое наполнение есть в наличии. Также есть ссылка на аналог.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текстовая игра на Java

    Добрый день, есть готовая текстовая игра на Java, игрок переходит между странами с помощью команда jdi + название страны, для каждой страны прописан вход и выход, от куда куда можно зайти, все это работает. Необходимо ...

    Java
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простая Java игра

    $50

    Добрый день, есть готовая группа объектов и рабочая текстовая игра, необходимо дополнить игру несколькми простыми функциями. С меня подробное ТЗ. Webmoney BL 250

    Java
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Игра для детей дошкольного возраста

    Техническое задание: При запуске файла должна запускаться игра и появляться 1 слайд. На нем отображается название игры (Патриотическое воспитание), тематическое изображение и кнопка меню. При нажатии на кнопку меню, пользователь попадает на ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно написать бот для сбора статистики о игроках и результатах боя

    Нужно написать бот для сбора статистики о игроках и результатах боя, а также о кланах игры Survarium. Ранее работал бот на сайте svfan.ru Вы можете там проанализировать что и как + погуглить... В данный момент ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программинг онлайн игры для смартфонов (html5/javascript)

    Требуется разработчик мобильных игр на HTML5/Javascript, на основе существующих Flash-игр (графика, звуки). Необходимо базовое понимание особенностей мобильных интерфейсов, чтобы игра была удобной для использования. Необходимо клиент-серверное взаимодействием по заданному протоколу (серверная часть уже реализована).

    HTMLJavaScript
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сервер для онлайн бильярда/пула

    Написать сервер для онлайн бильярда/пула под клиент на Unity. Расчет игровой механики, движения шаров, с учетом спина, трения и прочего, а также регистрация пользователей, статистики и прочее. Пожалуйста, указывайте желаемый уровень оплаты и кол-во часов ...

    Unity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модификация игрового клиента Counter-Strike 1.6

    Нужен человек с отличным знанием C++ На данный момент требуется написание протектора для клиента Counter-Strike 1.6 Необходимо написать, либо модифицировать имеющуюся библиотеку игрового клиент Non-Steam, которая будет инжектится в игру и защищать её ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Инди-компания по созданию игр

    Для создания небольшой совместной компании по разработке игр для мобильных платформ разыскиваются талантливые и целеустремленные партнеры. Будем делать 2д и 3д игры различных жанров. Проанализировав текущий рынок игр, я уже сформировал топ категории и способы ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад