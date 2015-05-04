Десктоп приложение на Unity5 (+Oculus SDK)

Всем привет! Разыскиваем девелопера для разработки десктопного приложения (в перспективе хотим сделать и веб-версию для демо на своем сайте) по просмотру архитектурных макетов в 3D (по сути игра, в которой можно походить по дому, а также взаимодействовать с объектами). Потребуется сборка под Windows 32/64, в будущем под MacOS.

Важно! Необходимо будет ознакомиться с Oculus Rift SDK для интеграции приложения с очками виртуальной реальности Oculus Rift SDK и xbox pad.

Оплата почасовая или за проект по договоренности, достойная. Начинать готовы в конце этой недели, срок 2 недели.

Требования:

- опыт работы c Unity 4 (и 5), примеры работ;

- опыт разработки и отладки настольных приложений;

- опыт работы с 3d-графикой в Unity;

- талант, доброжелательность, желание работать;

- адекватность и ответственность;

присылайте примеры работ, контакты (предпочтительно скайп) и желательные ставку и порядок оплаты.

Всем спасибо за внимание! =)