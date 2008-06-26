Flash игры / Казуальные игры

Ведется поиск людей или коллективов, способных создавать под ключ flash-игры и казуальные игры хорошего качества. Предполагается большое количество игр, поэтому ищем тех кто готов к постоянному получению заказов.

Условия работы:

1. Постоянная работа в офисе()рабочий день с 10.00-19.00 / постоянная сдельная работа / разовая сдельная работа. Расположены в порядке уменьшения приоритета.

2. Оплата труда:

- при постоянной работе - по результатам собеседования

- при сдельной работе - договорная

3. Место работы:

г. Москва ул. Пятницкая

при сдельной-удаленной работе желательно г. Москва, но другие города РФ а также Украины и Белоруссии также рассматриваются

Требования:

1. Опыт работы

2. Портфолио

др. по результатам переговоров

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Ждем предложений!