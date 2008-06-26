Нужен аналог игры "Выборы президента" http://takegame.com/strategic/htm/president.htm или что-то в этом духе, как говорится, скромненько и со вкусом. Геймплей может отличаться от оригинала. Может у кого есть уже готовые наработки ...
Flash игры / Казуальные игры
Ведется поиск людей или коллективов, способных создавать под ключ flash-игры и казуальные игры хорошего качества. Предполагается большое количество игр, поэтому ищем тех кто готов к постоянному получению заказов.
Условия работы:
1. Постоянная работа в офисе()рабочий день с 10.00-19.00 / постоянная сдельная работа / разовая сдельная работа. Расположены в порядке уменьшения приоритета.
2. Оплата труда:
- при постоянной работе - по результатам собеседования
- при сдельной работе - договорная
3. Место работы:
г. Москва ул. Пятницкая
при сдельной-удаленной работе желательно г. Москва, но другие города РФ а также Украины и Белоруссии также рассматриваются
Требования:
1. Опыт работы
2. Портфолио
др. по результатам переговоров
Желательно оставлять свою ICQ
Ждем предложений!
Заявки фрилансеров
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