Создание и разработка флеш программирования многопользовательской игры наподобие Биллиард «Восьмёрка» на http://games.mail.ru/mini Разработка полностью с нуля. Подробнее в присылаемом ТЗ, если заинтересуетесь.
Стратегия "Выборы президента"
Нужен аналог игры "Выборы президента"
http://takegame.com/strategic/htm/president.htm
или что-то в этом духе, как говорится, скромненько и со вкусом.
Геймплей может отличаться от оригинала.
Может у кого есть уже готовые наработки :)
Особых наворотов не надо. Главная задача продукта - дополнительный вид продвижения сайта http://online-poll.ru
через сабмит игрушки в софтархивы.
В перспективе можно рассмотреть онлайн вариант игры.
По срокам не критично.
Заявки фрилансеров
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