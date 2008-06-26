Стратегия "Выборы президента"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт12 заявок557 просмотров

Нужен аналог игры "Выборы президента"

http://takegame.com/strategic/htm/president.htm

или что-то в этом духе, как говорится, скромненько и со вкусом.

Геймплей может отличаться от оригинала.

Может у кого есть уже готовые наработки :)

Особых наворотов не надо. Главная задача продукта - дополнительный вид продвижения сайта http://online-poll.ru

через сабмит игрушки в софтархивы.

В перспективе можно рассмотреть онлайн вариант игры.

По срокам не критично.

16 лет назад
urikor
59 лет
20 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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