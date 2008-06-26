Стратегия "Выборы президента"

Нужен аналог игры "Выборы президента"

http://takegame.com/strategic/htm/president.htm

или что-то в этом духе, как говорится, скромненько и со вкусом.

Геймплей может отличаться от оригинала.

Может у кого есть уже готовые наработки :)

Особых наворотов не надо. Главная задача продукта - дополнительный вид продвижения сайта http://online-poll.ru

через сабмит игрушки в софтархивы.

В перспективе можно рассмотреть онлайн вариант игры.

По срокам не критично.