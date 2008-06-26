Разработка движка для 2D квеста

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Закрыт7 заявок310 просмотров

Компании DominiSoft требуется программист, для разработки 2D движка квест игры.

От движка требуется:

• возможность загружать в себя 3ds модели, 3ds анимации, DDS или TRG текстуры;

• конвертировать 3ds модели и анимации в наш формат (формат также необходимо будет разработать);

• отрисовывать всё рендером DirectX и/или OpenGL;

• использовать parallax mapping;

• использовать все возможные шейдеры;

• использовать текстуры с прозрачностями;

• быть производительным даже при *** тыс. полигонов на сцену;

• использовать эффекты на партиклах;

• использовать источники света;

• не отрисовывать полигоны которые перекрываются другими полигонами или находятся за пределами видимости камеры;

• разработка системы диалогов с персонажами, объектами.

Желательна работа в офисе на постоянной основе (соц. пакет, работа по ТК РФ). Но возможен и вариант удаленной работы, в этом случае потребуется некоторое время (около года) за дополнительную плату выпускать патчи для движка.

Прошу выкладывать ваши резюме с предложениями. После того как мы выберем кого-то, мы дадим вам небольшое тестовое задание, и после его выполнения, вы приступите к разработке.

17 лет назад
dominisoft
Олег 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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