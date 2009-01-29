Игры для казино серии masvet

$300
Разработка игрЗакрыт1 заявка242 просмотра
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Нам нужны на 100% полностью рабочие популярные игры для казино масвет, а именно - обезьянки, коктель, гараж, резидент, лягушки, и еще из новых разработок что-нибудь не меньше 9 линий.

Сразу прошу не пихать нам игры с багами, уже обожглись и не раз, проверять будем полность.

Всего требуется около 10 игр.

15 лет назад
1QQ
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vitalll502
Виталий 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$100
1 день
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