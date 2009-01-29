Игры для казино серии masvet

Нам нужны на 100% полностью рабочие популярные игры для казино масвет, а именно - обезьянки, коктель, гараж, резидент, лягушки, и еще из новых разработок что-нибудь не меньше 9 линий.

Сразу прошу не пихать нам игры с багами, уже обожглись и не раз, проверять будем полность.

Всего требуется около 10 игр.