Добрый день!

Ищем программиста по Unity,

Игра-симулятор для девочек – город, в котором распложены различные локации – такие как маникюрный салон, дискотека и т.д., и герои посещают эти локации и выполняют задания (простые мини игры в каждой локации, например сделать макияж, изменить прическу, цвет волос, накрасить ногти и т.д), зарабатывая внутриигровую валюту.

Ниже приведу картинки кусочка города и задание одной из локаций.

Основные требования к кандидату

Опыт работы с большим количеством графики и оптимизацией ее в приложении. Важна внимательность к деталям.

Карта, которая показана на картинке выше должна быть живой самолет взлетает, садится, поезд ездит, параллакс удалённого фона.

Также необходим опыт интеграции в приложение анимации, которая сделана программой SPINE.

Разработка поделится на несколько этапов.

1. Сборка карты и анимации на ней.

2 Затем весь игровой процесс по сценарию, который мы предоставим.

3. Интеграция необходимых SDK (реклама, аналитика).