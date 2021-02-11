Надо доработать 3д игру на Unity которая закончена на 80%.

Список задач:

Игровая механика:

Сделать новые 23 уровня исходя из готовых материалов

Оградить карту забором, чтобы игрок не мог выпасть с неё или пройти уровень с помощью бага

Барьер лазер неправильно работает, если переходить по середине, то бьет током

Добавить визуальный эффект отката у бустеров

Реализовать бустер-подсказку

Добавить Джону пассивку - скорость увеличивается на 25%

На 8, 12 и 15 уровнях, снять внизу ограничение для движения/рисования линии (невозможно нормально пройти уровень)

Анимацию оглушения охранника увеличить на специально под Джека

Магазин/Покупки:

Исправить апгрейд бустеров(надо перезаходить в игру чтобы он заработал)

Исправить ежедневный рандомный бустер (приходится перезаходить в магазин чтобы появились в инвентаре полученные бустеры + каждый день выдается один и тот же бустер, а должен быть на рандом)

Кнопку купить надо добавить в ин аппы монеток

Реализовать покупку ин аппов(только код остался)

Изменить цены в магазине исходя из баланса(какие цены указать напишем сами)

Остальные баги и улучшения:

Добавить видеорекламу + ревардед видео настроить

Настроить firebase аналитику + события

Добавить звездочки прогресса в меню уровней

Добавить локализацию(русский готов, англ надо сделать)

Сделать меню для настройки звука, эффектов.

Доработать главное меню

Доработать код копилки

Бюджет конкретно под эти задачи. Максимальный срок для осуществления данных задач: 2 недели.

Подробнее про проект + фото-видеоматериалы скину в беседе