Разработка небольшого AR-приложения

Есть старая 2D-стратегия, написанная (скорее всего) на Ассемблере. В игре на некоторых уровнях есть глюк - при выполнении всех задач в миссии не объявлялась победа и игра не переходила на другой уровень. Нужно решить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Как таковой темы приложения нет.
Любая(максимально простая) игра с использованием AR.
Можно уже готовую из того что Вы уже делали.
Кривая, с некрасивым кодом - неважно, главное чтоб как-то работала.
По сути, если Вы умеете это делать - работа на пару часов.
Важна срочность!
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