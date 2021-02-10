Разработка небольшого AR-приложения

Как таковой темы приложения нет.

Любая(максимально простая) игра с использованием AR.

Можно уже готовую из того что Вы уже делали.

Кривая, с некрасивым кодом - неважно, главное чтоб как-то работала.

По сути, если Вы умеете это делать - работа на пару часов.

Важна срочность!