Требуется разработка мода для игры Subnautica на языке C#. Основные задачи включают редактирование кода, уменьшение мощности солнечных панелей и добавление терминала для управления системами базы. Идеально, если разработчик знаком с игрой, но это не обязательно. Инструкция по модингу доступна по ссылке.