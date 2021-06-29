Требуется разработка визуальной составляющей для внутреннего интерфейса игры, включая работу с панорамой. Основой служит дизайн внутриигрового магазина для Survival Chaos: Devotion (Дота 2). Обеспечьте реализацию визуала, подключение платежной системы и наполнение контентом будет осуществлять другая команда.
Мульти-Ядро для сервера в игре Minecraft BE/PE. Версии: 1.0.0 - 1.17X
Требуется Мульти-Ядро для сервера в игре Minecraft BE/PE. Версии: 1.0.0 - 1.17X.
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