Работа с Панорамой, необходимы знания UI, xml, css, js

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки5856 просмотров

Требуется работа только с внутренним интерфейсом, наполнять контентом на lua будем сами. От вас требуется визуальная составляющая, работа с панорамой.

Необходимо взять дизайн внутриигрового магазина для кастомки Survival Chaos: Devotion (Дота 2), берем основу с Custom Hero Clash (Дота 2).

Необходимо реализовать только визуал, подключение платежной системы и наполняет контентом другой человек. Возможно совместная работа в команде для кооперации. ТЗ в файле.

CSSJavaScript
4 года назад
IceBoom28
Николай 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
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