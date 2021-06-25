Требуется работа только с внутренним интерфейсом, наполнять контентом на lua будем сами. От вас требуется визуальная составляющая, работа с панорамой.

Необходимо взять дизайн внутриигрового магазина для кастомки Survival Chaos: Devotion (Дота 2), берем основу с Custom Hero Clash (Дота 2).

Необходимо реализовать только визуал, подключение платежной системы и наполняет контентом другой человек. Возможно совместная работа в команде для кооперации. ТЗ в файле.