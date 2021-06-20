На проект мобильной игры в 3D В наличии прототип из примитивов, готовые 3д модели, и все что нужно по 2D Задачи: - применение UI - наложение 3D ...
Разработка AR игры на Unity
Добрый день всем ,нам нужен разработчик который пишет на Unity, мы хотим сделать AR игру для мобильных телефонов на IOS/Андроид , это будет гоночные машины , у нас уже сделаны модели + есть ТЗ , проект интересный и долгосрочный , пишите свой контакт будем обсуждать проект и оценивать
P.S. это не вакансия
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр9 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день ищем Бекенд разработчика для реализации браузерной игры Нарды .вёрстку страниц уже делаем , сейчас нужно сделать Бекенд для Игры Конкретно, на первом этапе на платформе должна быть реализована многопользовательская игра нарды (2 ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
Создание анимации готовой модели руки 1.Походка руки на пальцах 2.щёлканье 3.пощёчинаРазработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задача^ Уровень планируемой вовлеченности: Тизер – (1 мес) – мин. 4 часа/день Разработка игры – (12 мес) - part time Нужна 2D концепция игры – чтобы была «вкусная» Нужно создать: ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $25
В основном ничего нового создавать не нужно, просто редактирование и дополнение кода игры. Например уменьшить мощность солнечных панелей, добавить терминал где можно будет управлять системами базы итд.. если кого заинтересует скажу все четко что ...Закрыт4 года назад
Нужна готовая сцена с пошаговыми сражениями на клеточном поле с использованием алгоритма поиска пути A*.Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
Сделать карточную игру, поставить на локальный сервер, условия ниже. Кто сильнее: злодеи или герои? Что, если собрать вместе героев и злодеев, какая комбинация лучше? Эта задача может дать ответы на эти и ...Закрыт4 года назад
Ищу программиста для разработки игры на html5. На текущий момент есть: - серверная логика для игры; - ТЗ для браузерной части, которую необходимо выполнить в html5;Закрыт4 года назад
Задача Есть ссылка на исходники проекта и его описани(на английском но через гугл переводчик понятно): https://gamedevacademy.org/how-to-create-an-rpg-game-in-unity-comprehensive-guide/#Source_code_files Необходимо разработать сцену пошагового сражения на которой будут 2 или более противника ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
Пишите только, если вы способны реализовать *Мультиплеер для 2д игры, конкретнее матчмэйкинг. В последствии с рейтинговой системой * Физику, к примеру два игрока будут сталкиваются друг с другом, у кого больше параметр веса, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад