Разработка AR игры на Unity

Добрый день всем ,нам нужен разработчик который пишет на Unity, мы хотим сделать AR игру для мобильных телефонов на IOS/Андроид , это будет гоночные машины , у нас уже сделаны модели + есть ТЗ , проект интересный и долгосрочный , пишите свой контакт будем обсуждать проект и оценивать

P.S. это не вакансия