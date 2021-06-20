Разработка AR игры на Unity

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Закрыт4 заявки7467 просмотров

Добрый день всем ,нам нужен разработчик который пишет на Unity, мы хотим сделать  AR игру для мобильных телефонов на IOS/Андроид , это будет гоночные машины , у нас уже сделаны модели + есть ТЗ , проект интересный и долгосрочный , пишите свой контакт будем обсуждать проект и оценивать

P.S. это не вакансия 

AndroidiOSUnity
4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
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