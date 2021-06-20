Выполнить Бекенд Игры на Python

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Закрыт2 заявки6319 просмотров

Добрый день ищем Бекенд разработчика для реализации браузерной игры Нарды .вёрстку страниц уже делаем , сейчас нужно сделать Бекенд для Игры

Конкретно, на первом этапе на платформе должна быть реализована многопользовательская игра нарды (2 вида, короткие и длинные) + приём оплаты

сроки и бюджет давайте обсудим

Python
4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
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