На проект мобильной игры в 3D В наличии прототип из примитивов, готовые 3д модели, и все что нужно по 2D Задачи: - применение UI - наложение 3D ...
Карточная игра на: HTML, CSS, JS, SQL.
Сделать карточную игру, поставить на локальный сервер, условия ниже.
Кто сильнее: злодеи или герои? Что, если собрать вместе героев и злодеев, какая комбинация лучше? Эта задача может дать ответы на эти и другие сверх-вопросы. ОПИСАНИЕ Создайте интересную карточную игру о битвах между персонажами Marvel. Он должен начинаться с входа пользователя в учетную запись. Соответственно, должна быть система регистрации, которая позволяет пользователю принимать участие в битве. Выберите механизм боевого создания. Это может быть создание комнаты и ожидание врага, или автоматическое объединение игроков в пары. Выбор за вами.
Игровой процесс:
• каждый матч - это битва между двумя противниками друг против друга
• игровой процесс должен быть пошаговым, игроки по очереди разыгрывают карты, которые у них есть на руках
• каждый игрок представлен аватаром (фото) и логин (ник
)
• у каждого игрока есть очки здоровья (например, 20 очков) в начале матча
• у каждого игрока N карт в начале матча. N - количество карт в руке. Это зависит от вас.
• в каждом раунде игроки получают случайные карты, поэтому у них всегда в руках N карт.
• как только здоровье уменьшается до нуля, аватар уничтожается, и соответствующий игрок проигрывает игру.
• ход каждого игрока ограничен по времени (например, 30 секунд). Было бы здорово, если бы игроки могли видеть, сколько времени уже истекло
• цель игры - оставить оппонента без здоровья • порядок каждой игры должен выбираться случайным образом (вы можете добавить визуальные эффекты, чтобы показать этот процесс, например, бросок монета) Карты и колода: • используйте не менее 20 разных карт
• решить, что будет на картах. Поиск изображений персонажей Marvel • каждая карта имеет несколько параметров: –поинты атаки – очки защиты – стоимость карты (чем сильнее карта, тем выше ее стоимость)
• все карты должны отображать аватар и псевдоним персонажа карты (Танос , IronMan и т. Д.), Точки атаки, защиты и стоимость. Поле битвы: • поле битвы (игровое поле) - это поле, на котором представлен каждый игрок и происходит действие
• вы должны реализовать некоторые необходимые элементы пользовательского интерфейса вокруг поля
битвы, такие как: - карты текущего игрока - сами игроки
• логически расставляют аватарки игроков. Например, аватар игрока может отображаться в нижней части поля битвы, а аватар противника - в верхней части
• необходимо разделить доску на две части: для активных карт игрока и противника. минимум для игры.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр9 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу программиста для разработки игры на html5. На текущий момент есть: - серверная логика для игры; - ТЗ для браузерной части, которую необходимо выполнить в html5;Разработка игр4 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача Есть ссылка на исходники проекта и его описани(на английском но через гугл переводчик понятно): https://gamedevacademy.org/how-to-create-an-rpg-game-in-unity-comprehensive-guide/#Source_code_files Необходимо разработать сцену пошагового сражения на которой будут 2 или более противника ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
Пишите только, если вы способны реализовать *Мультиплеер для 2д игры, конкретнее матчмэйкинг. В последствии с рейтинговой системой * Физику, к примеру два игрока будут сталкиваются друг с другом, у кого больше параметр веса, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $300
Что требуется?1. Анимация персонажей (какое-то минимальное движение: покачивание, дыхание, что-угодно, чтобы они выглядели живей).2. Укол первому персонажу (анимация шприца)3. Анимация больного человек (дрожание и т.д.) Необходимо создать игру с 2-мя кат-сценами. Кат-сцена номер один: ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад
Делаем с друзьями игру, готово много моделей, но некому их размещать. От Вас требуется создание карты в стиле русской деревни, а именно создание террейна и расположение объектов на сцене. Точного тз нету, пару моментов уточню ...Разработка игр5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется программист с опытом работы на Unity (именно 2D платформеры). Игра не отличается сложными механиками или необычными локациями. Разве что одна особенность - это веб игра, которая должна работать как на мобильных устройствах, так и ...Разработка игр8 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Имеется скрипт для показа списка игроков в комнате (Их имена, кол-во набранных очков и т.д.), который работает не совсем корректно. Требуется разобраться в причине неработоспособности кода и его последующая корректировка. Более подробная ...Разработка игр1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно реализовать Roguelike generation algorithm (с любым подходом, с BSP-деревом или другим) , а также заселить это подземелье различными нпс. В коде сделать комменты для пояснения. По времени на выполнение проги сутки.Разработка игрнет заявокЗакрыт4 года назад
Есть Last Survival Raid в App Store 1. требуется добавить возможность покупки золотых монет за реальные деньги игрока, без каких либо ограничений по количеству покупок Линейка покупок: 4.99$ - 5 ...Разработка игрнет заявокЗакрыт4 года назад