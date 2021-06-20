Карточная игра на: HTML, CSS, JS, SQL.

Сделать карточную игру, поставить на локальный сервер, условия ниже.

Кто сильнее: злодеи или герои? Что, если собрать вместе героев и злодеев, какая комбинация лучше? Эта задача может дать ответы на эти и другие сверх-вопросы. ОПИСАНИЕ Создайте интересную карточную игру о битвах между персонажами Marvel. Он должен начинаться с входа пользователя в учетную запись. Соответственно, должна быть система регистрации, которая позволяет пользователю принимать участие в битве. Выберите механизм боевого создания. Это может быть создание комнаты и ожидание врага, или автоматическое объединение игроков в пары. Выбор за вами.

Игровой процесс:

• каждый матч - это битва между двумя противниками друг против друга

• игровой процесс должен быть пошаговым, игроки по очереди разыгрывают карты, которые у них есть на руках

• каждый игрок представлен аватаром (фото) и логин (ник

)

• у каждого игрока есть очки здоровья (например, 20 очков) в начале матча

• у каждого игрока N карт в начале матча. N - количество карт в руке. Это зависит от вас.

• в каждом раунде игроки получают случайные карты, поэтому у них всегда в руках N карт.

• как только здоровье уменьшается до нуля, аватар уничтожается, и соответствующий игрок проигрывает игру.

• ход каждого игрока ограничен по времени (например, 30 секунд). Было бы здорово, если бы игроки могли видеть, сколько времени уже истекло

• цель игры - оставить оппонента без здоровья • порядок каждой игры должен выбираться случайным образом (вы можете добавить визуальные эффекты, чтобы показать этот процесс, например, бросок монета) Карты и колода: • используйте не менее 20 разных карт

• решить, что будет на картах. Поиск изображений персонажей Marvel • каждая карта имеет несколько параметров: –поинты атаки – очки защиты – стоимость карты (чем сильнее карта, тем выше ее стоимость)

• все карты должны отображать аватар и псевдоним персонажа карты (Танос , IronMan и т. Д.), Точки атаки, защиты и стоимость. Поле битвы: • поле битвы (игровое поле) - это поле, на котором представлен каждый игрок и происходит действие

• вы должны реализовать некоторые необходимые элементы пользовательского интерфейса вокруг поля

битвы, такие как: - карты текущего игрока - сами игроки

• логически расставляют аватарки игроков. Например, аватар игрока может отображаться в нижней части поля битвы, а аватар противника - в верхней части

• необходимо разделить доску на две части: для активных карт игрока и противника. минимум для игры.