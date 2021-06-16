Level Design для Unity 3d проекта

Делаем с друзьями игру, готово много моделей, но некому их размещать. От Вас требуется создание карты в стиле русской деревни, а именно создание террейна и расположение объектов на сцене. Точного тз нету, пару моментов уточню в личке, поэтому ничто не ограничивает вашу фантазию по поводу почему именно так а не иначе вы все разместили, единственное - чтобы Вам самим нравилось)