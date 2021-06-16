Имеется скрипт для показа списка игроков в комнате (Их имена, кол-во набранных очков и т.д.), который работает не совсем корректно. Требуется разобраться в причине неработоспособности кода и его последующая корректировка. Более подробная ...
Разработка 2D платформера на Unity (опыт обязателен)
Требуется программист с опытом работы на Unity (именно 2D платформеры). Игра не отличается сложными механиками или необычными локациями. Разве что одна особенность - это веб игра, которая должна работать как на мобильных устройствах, так и на ПК. Есть дизайнерский документ, сейчас он еще в разработке. Анимация персонажей разрабатывается в спайне, его нужно будет прикрутить к движку (ну и уметь пользоваться). Есть геймдизайнер (за спиной несколько успешных проектов, так что свое дело знает).
Оплата по частям (месяц, неделя) или поэтапно (добавление основных механик, добавление локаций и т.д.). Сам работал программистом, поэтому буду мониторить проект. Но главное чтобы работа в принципе двигалась.
Срок проекта не обозначен, так как планируется его неспешно развивать после финала.
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