Разработка 2D платформера на Unity (опыт обязателен)

Требуется программист с опытом работы на Unity (именно 2D платформеры). Игра не отличается сложными механиками или необычными локациями. Разве что одна особенность - это веб игра, которая должна работать как на мобильных устройствах, так и на ПК. Есть дизайнерский документ, сейчас он еще в разработке. Анимация персонажей разрабатывается в спайне, его нужно будет прикрутить к движку (ну и уметь пользоваться). Есть геймдизайнер (за спиной несколько успешных проектов, так что свое дело знает).

Оплата по частям (месяц, неделя) или поэтапно (добавление основных механик, добавление локаций и т.д.). Сам работал программистом, поэтому буду мониторить проект. Но главное чтобы работа в принципе двигалась.

Срок проекта не обозначен, так как планируется его неспешно развивать после финала.