3D Motion Designer/ 3D Animator Срочно!!!

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка4376 просмотров

Что требуется?1. Анимация персонажей (какое-то минимальное движение: покачивание, дыхание, что-угодно, чтобы они выглядели живей).2. Укол первому персонажу (анимация шприца)3. Анимация больного человек (дрожание и т.д.)

Необходимо создать игру с 2-мя кат-сценами. Кат-сцена номер один:

Образ здорового человека, которому вкалывается вакцина, приближение камеры на человека (на кровеносные сосуды) для показа антител, что попали в организм посредством укола выше. Второй человек (нездоровый) со стороны чихает на первого и тем самым заражает здорового человека человека. За тем следует приближение камеры обратно на сосуды с антителами. В них появляются вирусы, к которым стремятся антитела (в том виде, что появились раньше при вакцинации). Последний зум камеры:Приближение на “шип” вируса и антитело (антитело должно гораздо меньшего размера, чем вирус).Игровая сцена: Поверхность “вируса”, мы находимся кончике “шипа” вируса, рядом с нами. Для успешного прохождения игры необходимо правильно связать молекулы антител и вируса (указано в презентации). - Переход на вторую кат-сцену:Вирусы исчезают из кровотока, показ здорового человека, анимация (радость, гордость).Проигрышный вариант: При неправильном объединении молекул вируса и антител пропадают частицы антител. Вирус в кровотоке доплывает до случайной клетки и проникает внутрь. После чего в кровотоке появляется уже несколько вирусов. Далее следует отдаление камеры и анимация визуально больного человека (градусник и т.д.)

4 года назад
bg_games
Даниил 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Антон
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Level Design для Unity 3d проекта

    Делаем с друзьями игру, готово много моделей, но некому их размещать. От Вас требуется создание карты в стиле русской деревни, а именно создание террейна и расположение объектов на сцене. Точного тз нету, пару моментов уточню ...

    Unity
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка 2D платформера на Unity (опыт обязателен)

    Требуется программист с опытом работы на Unity (именно 2D платформеры). Игра не отличается сложными механиками или необычными локациями. Разве что одна особенность - это веб игра, которая должна работать как на мобильных устройствах, так и ...

    Unity
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Показ списка игроков в комнате (Unity, Photon PUN)

    $7

    Имеется скрипт для показа списка игроков в комнате (Их имена, кол-во набранных очков и т.д.), который работает не совсем корректно. Требуется разобраться в причине неработоспособности кода и его последующая корректировка. Более подробная ...

    Unity
    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Roguelike generation algorithm

    Нужно реализовать Roguelike generation algorithm (с любым подходом, с BSP-деревом или другим) , а также заселить это подземелье различными нпс. В коде сделать комменты для пояснения. По времени на выполнение проги сутки.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Решить проблему InApp purchases на macOS

    Есть игра опубликованная на iOS и macOS. В игре есть сonsumable покупки. Проблема следующая: на iOS и Mac с процем M1 покупки можно делать сколько угодно много раз, как и должно быть, но на ...

    iOSmacOS
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Синхронизация атак в игре Wikings War of clans

    Здравствуйте. Нужно сделать синхронизацию походов (атак) в игре Wiking war of clans, чтобы армии с разных аккаунтов начинали бой одновременно (есть несколько аккаунтов). Игра на смартфоне. Без предоплат! Только безопасные платежи.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Художник-дизайнер

    Разработать графику для мобильной игры с видом сверху Этот проект по игровой индустрии (инди). Нужен художник-дизайнер который поможет разработать и возможно даже ее рисовать. Это онлайн-стратегия для телефонов и ПК, в команде ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать фронтенд на JavaScript

    Добрый день ищем фронтенд разработчик для реализации браузерной игры Нарды . Конкретно, на первом этапе на платформе должна быть реализована многопользовательская игра нарды (2 вида, короткие и длинные) дизайн готов , сроки и бюджет давайте ...

    JavaScript
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    4 года назад