3D Motion Designer/ 3D Animator Срочно!!!

Что требуется?1. Анимация персонажей (какое-то минимальное движение: покачивание, дыхание, что-угодно, чтобы они выглядели живей).2. Укол первому персонажу (анимация шприца)3. Анимация больного человек (дрожание и т.д.)

Необходимо создать игру с 2-мя кат-сценами. Кат-сцена номер один:

Образ здорового человека, которому вкалывается вакцина, приближение камеры на человека (на кровеносные сосуды) для показа антител, что попали в организм посредством укола выше. Второй человек (нездоровый) со стороны чихает на первого и тем самым заражает здорового человека человека. За тем следует приближение камеры обратно на сосуды с антителами. В них появляются вирусы, к которым стремятся антитела (в том виде, что появились раньше при вакцинации). Последний зум камеры:Приближение на “шип” вируса и антитело (антитело должно гораздо меньшего размера, чем вирус).Игровая сцена: Поверхность “вируса”, мы находимся кончике “шипа” вируса, рядом с нами. Для успешного прохождения игры необходимо правильно связать молекулы антител и вируса (указано в презентации). - Переход на вторую кат-сцену:Вирусы исчезают из кровотока, показ здорового человека, анимация (радость, гордость).Проигрышный вариант: При неправильном объединении молекул вируса и антител пропадают частицы антител. Вирус в кровотоке доплывает до случайной клетки и проникает внутрь. После чего в кровотоке появляется уже несколько вирусов. Далее следует отдаление камеры и анимация визуально больного человека (градусник и т.д.)