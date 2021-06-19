Разработка html5 игры

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Закрыт4 заявки627 просмотров

Ищу программиста для разработки игры на html5.

На текущий момент есть:

- серверная логика для игры;

- ТЗ для браузерной части, которую необходимо выполнить в html5;

HTML
4 года назад
deardeer
Андрей 
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