Ищем Unity 3D разработчика

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Закрыт9 заявок8791 просмотр

На проект мобильной игры в 3D

В наличии прототип из примитивов, готовые 3д модели, и все что нужно по 2D

Задачи:

- применение UI

- наложение 3D моделей на прототип

- применение 2D графики

- применение звуков

- подключение рекламы + покупку внутриигровой валюты

Условия:

Самое важное: честность и ответственность

1. Иметь опыт работы 1 год и более

2. В вашем портфолио есть несколько мобильных игр которые вы сделали и которые запустились

Есть ТЗ: https://docs.google.com/document/d/10VHpO4Jbw8_iuJURkIRko-nvsry4nRv2koV7iYkB9t8/edit?usp=sharing

Бюджет: 30 000 руб

Сроки: до 7 дней (пишите сколько у вас займет по времени это ТЗ )

Unity
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AnriMars
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