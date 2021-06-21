Что требуется?1. Анимация персонажей (какое-то минимальное движение: покачивание, дыхание, что-угодно, чтобы они выглядели живей).2. Укол первому персонажу (анимация шприца)3. Анимация больного человек (дрожание и т.д.) Необходимо создать игру с 2-мя кат-сценами. Кат-сцена номер один: ...
Ищем Unity 3D разработчика
На проект мобильной игры в 3D
В наличии прототип из примитивов, готовые 3д модели, и все что нужно по 2D
Задачи:
- применение UI
- наложение 3D моделей на прототип
- применение 2D графики
- применение звуков
- подключение рекламы + покупку внутриигровой валюты
Условия:
Самое важное: честность и ответственность
1. Иметь опыт работы 1 год и более
2. В вашем портфолио есть несколько мобильных игр которые вы сделали и которые запустились
Есть ТЗ: https://docs.google.com/document/d/10VHpO4Jbw8_iuJURkIRko-nvsry4nRv2koV7iYkB9t8/edit?usp=sharing
Бюджет: 30 000 руб
Сроки: до 7 дней (пишите сколько у вас займет по времени это ТЗ )
Заявки фрилансеров
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