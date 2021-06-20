На проект мобильной игры в 3D В наличии прототип из примитивов, готовые 3д модели, и все что нужно по 2D Задачи: - применение UI - наложение 3D ...
Демонстрационный вариант 2D сцены с использованием алгоритма A*
Задача
Есть ссылка на исходники проекта и его описани(на английском но через гугл переводчик понятно):
https://gamedevacademy.org/how-to-create-an-rpg-game-in-unity-comprehensive-guide/#Source_code_files
Необходимо разработать сцену пошагового сражения на которой будут 2 или более противника и 2 персонажа игрока. На этой сцене как в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=mONHucoYASU&t=359s
Один из Игрока должен бить на по соседней клетке. Второй персонаж игрока должен стрелять на несколько клеток как на видео. При этом противник должен сам решать как дойти до игрока по алгориму A*. При этом если персонаж перемещается то ии должен корректировать путь до него. Так же на сцене должны присутствовать объекты через которые нельзя ходить или стрелять. Из анимации на данном поле не важны. Так же желательно визуализировать этот алгоритм как на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=alU04hvz6L4&list=PLzDRvYVwl53uhO8yhqxcyjDImRjO9W722&index=3&ab_channel=CodeMonkeyCodeMonkey%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE
Обязательные требования
По большому счету необходим проект который можно подвести под тему "Разработка игрового приложения в среде Unity с использованием искусственного интеллекта, реагирующего на изменения в игровом мире." Главное чтобы проект подходил под эту тему.
По сути необходимы:
- локация которая позволит продемонстрировать действие алгоритма A* и ии персонажа;
- 2 персонажа игрока;
- 2 или более персонажей противника для;
- реализация процесса перемещения и сражения;
- визуализация процесса перемещения персонажей противника и персонажа;
- визуализация работы алгоритма A*.
Проект нужен к обеду 20.06.2021
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