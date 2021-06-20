На проект мобильной игры в 3D В наличии прототип из примитивов, готовые 3д модели, и все что нужно по 2D Задачи: - применение UI - наложение 3D ...
Готовая 2D сцена в Unity демонстрирующая работу алгоритма A*
Нужна готовая сцена с пошаговыми сражениями на клеточном поле с использованием алгоритма поиска пути A*.
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