Концептор Графики (Concept Artist)

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки5648 просмотров

Задача^

Уровень планируемой вовлеченности:

Тизер – (1 мес) – мин. 4 часа/день Разработка игры – (12 мес) - part time

Нужна 2D концепция игры – чтобы была «вкусная»

Нужно создать:

1) Концепты 5 уровней

- гротеск (как советский поезд например с серпом и молотом)

- футуристический

2) Для игрока обрисовать действия:

- использует укрытия

- забегает в вагон

3) Персонажи (не очень завернутые):

2 современных

2 ковбойчика

2 стим панка

2 монстра

2 еще каких-то (в зависимости от концепта уровня)Обязательные требованияУмение создать «вкусный» концепт в 2D

Портфолио.

4 года назад
guest_1624257791836
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