Мод для игры Subnautica. Язык C#

В основном ничего нового создавать не нужно, просто редактирование и дополнение кода игры.

Например уменьшить мощность солнечных панелей, добавить терминал где можно будет управлять системами базы итд.. если кого заинтересует скажу все четко что делать

Желательно конешно человек, который знаком с игрой, хотя может и так разберемся

Инструкция по модингу https://www.nexusmods.com/subnautica/mods/152