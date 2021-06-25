Ищется Unity программист для создания игры в жанре стратегия DogBreeder. Обязанности включают разработку мобильных игр на Unity, реализацию игровых механик и создание интерфейсов. Требуется уверенное знание C#, опыт работы с Git и понимание ООП. Работа удаленно, различные варианты сотрудничества.
Нужен разработчик игр понимаюшии minecraft
когда запускается игра (minecraft pe v1.17) появляется надпись minecraft а мне нужно избавится от етои надписи чтобы когда запускалась игра етои надпись небыло
оплата через paypal
Заявки фрилансеров
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