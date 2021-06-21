*/console - слежка за вводом команд игроков

* /vip - Получить Вип набор (Предметы на ваше усмотрение)

* /fly - Включить режим полета / Выключить Режим Полета

*/premium - Получить Премиум набор. (Зачар Броня , Стаки Золотых Зачарованных яблок и т.д)

*/xyz - Узнать свои координаты

*/back - Вернуться на Место Смерти

*/size - Изменить Размер своего Скина

*/heal - Вылечить себя (можно вылечить еще и других)

*/top - телепорт в облака

*/tp - телепорт к игроку

*/lagg - очистить весь дроп

*/seemoney - Просмотреть деньги другого игрока

*/jm - Изменить сообщение при входе на сервер

*/ptime - Изменить время Для себя

*/repair - Бесплатная Починка

*/gm - Смена игрового Режима (Креатив, Призрак, Выживание)

*/top - Телепорт в Облака

*/ban - Забанить Игрока

*/Pardon - Простить Игрока

*/mute - блокировка чата игрока

*/say - Сообщение на весь сервер

*/Jail - посадить игрока в тюрьму

*/unjail - Выпустить игрока Из Тюрьмы

*/kick - Кикнуть игрока

*/time - Управление Временем

*/near - Список игроков Рядом с Вами

*/fire (Ник) - Поджечь игрока

*/freeze (Ник) - Заморозить Игрока

*/grand (Ник) - Телепортироваться игрока в низ на 30 блоков

*/clearchat - очистка чата

*/v - режим невидимости

*/prefix - поменять себе [Префикс]*/ag - режим анти грифера (доступ к приватам)*/cape - надеть плащ*/warn - выдать предупреждение*/heal - вылечить другого игрока*/pumpkin - надеть тыкву на голову*/nearby - просмотр игроков рядом с другим игроком*/fakeop - выдать ложные права оператора*/fakedeop - забрать ложные права оператора*/fakepay - ложно выдать денег игроку*/invsee - посмотреть инвентарь другого игрока*/flood - зафлудить чат игроку*/whois - узнать информацию об игроке*/prefix - поменять себе [Префикс]*/god - режим бога*/Molniya - Убить игрока Молниями */kill - Убить игрока */locate - Игроки и Их Координаты рядом с Вами */panel - уникальная панель с большим количеством возможностей*/local - прослушать весь локальный чат*/rainbow - управление радужной бронёй*/set - установить блоки (1000 блоков за раз)*/freefly - Бесплатный Флай. Подарки Игрокам */setgroup - Выдать игроку любую привилегию */animal - Стать Животным */dracon - Стать Драконом */rob - Забрать все Вещи и Игровые Деньги у указанного игрока */sban - Забанить Игрока навсегда. Также Бан По IP , Бан По Устройству . А Также все имущество игрока Отдается Рандомным Челам */seezhaloba - Посмотреть Все Жалобы Игроков