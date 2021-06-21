Требуется разработчик игр для удаления надписи 'Minecraft' при запуске Minecraft PE версии 1.17. Необходимо, чтобы игра запускалась без этой надписи. Оплата производится через PayPal.
Требуется сборка для сервера в игре Minecraft Bedrock edition, 1.17X.
Требуется сборка для сервера в игре Minecraft Bedrock edition, 1.17X. Ядро имеется.
Тз:
- Функционал для привилегий:
*/console - слежка за вводом команд игроков
* /vip - Получить Вип набор (Предметы на ваше усмотрение)
* /fly - Включить режим полета / Выключить Режим Полета
*/premium - Получить Премиум набор. (Зачар Броня , Стаки Золотых Зачарованных яблок и т.д)
*/xyz - Узнать свои координаты
*/back - Вернуться на Место Смерти
*/size - Изменить Размер своего Скина
*/heal - Вылечить себя (можно вылечить еще и других)
*/top - телепорт в облака
*/tp - телепорт к игроку
*/lagg - очистить весь дроп
*/seemoney - Просмотреть деньги другого игрока
*/jm - Изменить сообщение при входе на сервер
*/ptime - Изменить время Для себя
*/repair - Бесплатная Починка
*/gm - Смена игрового Режима (Креатив, Призрак, Выживание)
*/top - Телепорт в Облака
*/ban - Забанить Игрока
*/Pardon - Простить Игрока
*/mute - блокировка чата игрока
*/say - Сообщение на весь сервер
*/Jail - посадить игрока в тюрьму
*/unjail - Выпустить игрока Из Тюрьмы
*/kick - Кикнуть игрока
*/time - Управление Временем
*/near - Список игроков Рядом с Вами
*/fire (Ник) - Поджечь игрока
*/freeze (Ник) - Заморозить Игрока
*/grand (Ник) - Телепортироваться игрока в низ на 30 блоков
*/clearchat - очистка чата
*/v - режим невидимости
*/prefix - поменять себе [Префикс]*/ag - режим анти грифера (доступ к приватам)*/cape - надеть плащ*/warn - выдать предупреждение*/heal - вылечить другого игрока*/pumpkin - надеть тыкву на голову*/nearby - просмотр игроков рядом с другим игроком*/fakeop - выдать ложные права оператора*/fakedeop - забрать ложные права оператора*/fakepay - ложно выдать денег игроку*/invsee - посмотреть инвентарь другого игрока*/flood - зафлудить чат игроку*/whois - узнать информацию об игроке*/prefix - поменять себе [Префикс]*/god - режим бога*/Molniya - Убить игрока Молниями */kill - Убить игрока */locate - Игроки и Их Координаты рядом с Вами */panel - уникальная панель с большим количеством возможностей*/local - прослушать весь локальный чат*/rainbow - управление радужной бронёй*/set - установить блоки (1000 блоков за раз)*/freefly - Бесплатный Флай. Подарки Игрокам */setgroup - Выдать игроку любую привилегию */animal - Стать Животным */dracon - Стать Драконом */rob - Забрать все Вещи и Игровые Деньги у указанного игрока */sban - Забанить Игрока навсегда. Также Бан По IP , Бан По Устройству . А Также все имущество игрока Отдается Рандомным Челам */seezhaloba - Посмотреть Все Жалобы Игроков
- Мини-игры: Паркур, TNTRUN, Spleef, SkyWars
- кланы, Супер бан, банк, взлом банка, freedonate. freedonate- выдача рандомном игроку бесплатно донат.
- Оформленная бан-система+ около 400+ плагинов. Такие как: Скупщик, Магазин и т.д.
Также аукцион, боссы
Все нужное для сервера
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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