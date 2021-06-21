Требуется сборка для сервера в игре Minecraft Bedrock edition, 1.17X.

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки2943 просмотра

Требуется сборка для сервера в игре Minecraft Bedrock edition, 1.17X. Ядро имеется.

Тз:

  • Функционал для привилегий:

    */console - слежка за вводом команд игроков

    * /vip - Получить Вип набор (Предметы на ваше усмотрение)

    * /fly - Включить режим полета / Выключить Режим Полета

    */premium - Получить Премиум набор. (Зачар Броня , Стаки Золотых Зачарованных яблок и т.д)

    */xyz - Узнать свои координаты

    */back - Вернуться на Место Смерти

    */size - Изменить Размер своего Скина

    */heal - Вылечить себя (можно вылечить еще и других)

    */top - телепорт в облака

    */tp - телепорт к игроку

    */lagg - очистить весь дроп

    */seemoney - Просмотреть деньги другого игрока

    */jm - Изменить сообщение при входе на сервер

    */ptime - Изменить время Для себя

    */repair - Бесплатная Починка

    */gm - Смена игрового Режима (Креатив, Призрак, Выживание)

    */top - Телепорт в Облака

    */ban - Забанить Игрока

    */Pardon - Простить Игрока

    */mute - блокировка чата игрока

    */say - Сообщение на весь сервер

    */Jail - посадить игрока в тюрьму

    */unjail - Выпустить игрока Из Тюрьмы

    */kick - Кикнуть игрока

    */time - Управление Временем

    */near - Список игроков Рядом с Вами

    */fire (Ник) - Поджечь игрока

    */freeze (Ник) - Заморозить Игрока

    */grand (Ник) - Телепортироваться игрока в низ на 30 блоков

    */clearchat - очистка чата

    */v - режим невидимости

    */prefix - поменять себе [Префикс]*/ag - режим анти грифера (доступ к приватам)*/cape - надеть плащ*/warn - выдать предупреждение*/heal - вылечить другого игрока*/pumpkin - надеть тыкву на голову*/nearby - просмотр игроков рядом с другим игроком*/fakeop - выдать ложные права оператора*/fakedeop - забрать ложные права оператора*/fakepay - ложно выдать денег игроку*/invsee - посмотреть инвентарь другого игрока*/flood - зафлудить чат игроку*/whois - узнать информацию об игроке*/prefix - поменять себе [Префикс]*/god - режим бога*/Molniya - Убить игрока Молниями */kill - Убить игрока */locate - Игроки и Их Координаты рядом с Вами */panel - уникальная панель с большим количеством возможностей*/local - прослушать весь локальный чат*/rainbow - управление радужной бронёй*/set - установить блоки (1000 блоков за раз)*/freefly - Бесплатный Флай. Подарки Игрокам */setgroup - Выдать игроку любую привилегию */animal - Стать Животным */dracon - Стать Драконом */rob - Забрать все Вещи и Игровые Деньги у указанного игрока */sban - Забанить Игрока навсегда. Также Бан По IP , Бан По Устройству . А Также все имущество игрока Отдается Рандомным Челам */seezhaloba - Посмотреть Все Жалобы Игроков

  • Мини-игры: Паркур, TNTRUN, Spleef, SkyWars
  • кланы, Супер бан, банк, взлом банка, freedonate. freedonate- выдача рандомном игроку бесплатно донат.

    • Также аукцион, боссы

    Все нужное для сервера

  • Оформленная бан-система+ около 400+ плагинов. Такие как: Скупщик, Магазин и т.д.

4 года назад
guest_16246274925228
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZAndreyZ
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$280
30 дней
Escrow
Работу не выполнил.

Заявки фрилансеров

ZAndreyZ
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Микаел
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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