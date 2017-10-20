Нужен программист С# для доработки игры на Unity 3D (PC)

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт6 заявок237 просмотров

Что есть:

рабочие уровни игры  в жанре space shooter и нулевая сцена с главным меню. В главном меню можно выбирать следующий  уровень, изменять параметры громкости музыки и звуковых эффектов,  покупать некоторые улучшения. Есть автоматическое сохранение того какой уровень уже был пройден и сколько очков было заработано во время игры.

Что требуется сделать:

-внести изменения в существующий или создать новый магазин покупки оружия (те возможности которые там есть надо удалить). По мере прохождения уровней и накопления необходимых очков должна появляться

возможность покупать новое оружие  и использовать его в игре.

-внести изменения в регулировку громкости музыки и эффектов  или создать свой вариант.  

-доработать некоторые детали в работе меню

Подробности в прикреплённом файле.

Unity
8 лет назад
dyv
65 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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