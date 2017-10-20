Нужен человек владеющий: action script osgi maven О цене договоримся в лс.
Нужен программист С# для доработки игры на Unity 3D (PC)
Что есть:
рабочие уровни игры в жанре space shooter и нулевая сцена с главным меню. В главном меню можно выбирать следующий уровень, изменять параметры громкости музыки и звуковых эффектов, покупать некоторые улучшения. Есть автоматическое сохранение того какой уровень уже был пройден и сколько очков было заработано во время игры.
Что требуется сделать:
-внести изменения в существующий или создать новый магазин покупки оружия (те возможности которые там есть надо удалить). По мере прохождения уровней и накопления необходимых очков должна появляться
возможность покупать новое оружие и использовать его в игре.
-внести изменения в регулировку громкости музыки и эффектов или создать свой вариант.
-доработать некоторые детали в работе меню
Подробности в прикреплённом файле.
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