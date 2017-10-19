Разработка компьютерной игры

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Нужен человек владеющий:

action script

osgi

maven

О цене договоримся в лс.

8 лет назад
Nikita870
Никита 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров