Нужна флеш игра в напёрстки

Юзер заносит 2 параметра: высоту ставки и кол-во участников (оно же шансы на выигрыш). Создаётся уникальный стол с этими параметрами и ждём остальных участников. Когда все в сборе (и выложили ставки) - каждый выбирает напёрсток (2 юзера не могут выбрать тот же) - кол-во напёрстков такое же как участников. Рандомально выбирается 1 напёрсток (юзер). Ему выдаются кредиты на сайте минус % комиссионных. Комиссионные из админки сайта, юзеры - из сайта нажавшие кнопку "Игра". Коммуникация с сервером через XML. Нужна ГОТОВАЯ флеш игра в напёрстки - на предложения разработки с 0 отвечать не буду, присылайте ссылки на игру.