Нужна платежная система для браузерной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка91 просмотр

Надо открыть счета во всех популярных платежных системах.

Прикрепил файлы для примера.

13 лет назад
wokk
Алим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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