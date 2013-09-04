Правки в простом flash-приложении

Разработка игрЗакрыт1 заявка201 просмотр
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Доброго времени суток.

Необходимо внести правки во флэш-приложение для вконтакте.

Вот ссылка: http://vk.com/app2684364_7501824?ref=9

Список правок прикрепил.

Пишите цену и сроки. Важно наличие портфолио.

Спасибо!

10 лет назад
misterooo
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Vilyx
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$500
7 дней
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