Компания ERS Game Studios (г.Киев) приглашает кандидата на позицию писатель компьютерных игр Требования к соискателю: Девушка; Увлечение играми; ...
Разработка backend. Node.js
Разрабатывается приложение для социальной сети.
Клиентская часть в стадии завершения.
Нынешний разработчик backend занят на другом проекте.
Нужна замена.
Серверная часть сделана процентов на 30.
ТЗ есть.
Кто откликнется?
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