Разработка пакета игр для детей по тех.заданию

Требуется реализация движка аркады. Гейплей уже продуман, есть формульные выкладки расчета физики. Движек - на ваше усмотрение, лучше учитывать кросплатформенность.
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На сайт нужны игры. Простые, детские, /раскраски-пазлы-гонки-кто выше-кто дальше.../ Примеры есть. Тех задание есть на каждую группу игр. Персонажи есть. Важно: вывод информации о том, что пользователю начислены баллы за прохождение.
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