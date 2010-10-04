Создать флеш игру бильярд

Нужно реализовать новый функционал для имеющейся игры для вконтакте: http://vkontakte.ru/app1893777_81228455 А именно сделать систему рейтингов, сообщений и еще кое-что. Подробности можно посмотреть во вложении (то что относится к версии 1.0 уже реализовано и приведено для ...